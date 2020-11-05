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Рахункова палата заявила про ризик закупівлі за завищеними цінами недостатньо досліджених вакцин від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Рахункова палата бачить ризик закупівлі за завищеними цінами медичних товарів та недостатньо досліджених вакцин від COVID-19. Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан у ВР, передає кореспондент УНН.

"Нажаль, передбачено реальне зменшення видатків споживання і розвитку. При доопрацюванні проекту необхідно звернути увагу на формування окремих видатків. Зупинюсь на деяких з них. Тема, яка дуже хвилює українців – боротьба з епідемією. На це передбачено 19,4 млрд грн, з яких 2,6 млрд грн на проведення вакцинації. Ми бачимо ризики закупівлі за завищеними цінами медичних товарів та недостатньо досліджених вакцин. У разі продовження карантину, витрати на боротьбу з епідемією та її наслідками можуть зрости", - наголосив голова РП.

Він також торкнувся теми соціальної сфери. Так, зі слів Пацкана, на виплату пільг і житлових субсидій передбачено на 561 млн грн менше, ніж у 2020 році.

"При цьому оголошено про суттєве підвищення цін на газ уже з листопада цього року. Це призведе до подорожчання житлово-комунальних послуг і збільшення кількості отримувачів субсидій, а отже запланованих видатків", - підкреслив він.

Нагадаємо, сьогодні парламентарі ухвалили проект постанови №4000-П, що означає ухвалення у першому читанні законопроекту про Державний бюджет на 2021 рік. За відповідне рішення проголосували 275 народних депутатів України.

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