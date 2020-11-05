Счетная палата заявила о риске закупки по завышенным ценам недостаточно исследованных вакцин от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Счетная палата видит риск закупки по завышенным ценам медицинских товаров и недостаточно исследованных вакцин от COVID-19. Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан в ВР, передает корреспондент УНН.
"К сожалению, предусмотрено реальное уменьшение расходов потребления и развития. При доработке проекта необходимо обратить внимание на формирование отдельных расходов. Остановлюсь на некоторых из них. Тема, которая очень волнует украинцев - борьба с эпидемией. На это предусмотрено 19,4 млрд грн, из которых 2,6 млрд грн на проведение вакцинации. Мы видим риски закупки по завышенным ценам медицинских товаров и недостаточно исследованных вакцин. В случае продолжения карантина, расходы на борьбу с эпидемией и ее последствиями могут возрасти", - подчеркнул глава СП.
Он также коснулся темы социальной сферы. Так, по словам Пацкана, на выплату льгот и жилищных субсидий предусмотрено на 561 млн грн меньше, чем в 2020 году.
"При этом объявлено о существенном повышении цен на газ уже с ноября этого года. Это приведет к удорожанию жилищно-коммунальных услуг и увеличению количества получателей субсидий, а следовательно запланированных расходов", - подчеркнул он.
Напомним, сегодня парламентарии приняли проект постановления №4000-П, что означает принятие в первом чтении законопроекта о Государственном бюджете на 2021 год. За соответствующее решение проголосовали 275 народных депутатов Украины.