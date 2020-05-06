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Рахункова палата за рік виявила порушень та недоліків майже на 50 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Рахункова палата у 2019 році перевірила 602 об’єкти і встановила порушень та недоліків на загальну суму майже 50 млрд грн. Про це повідомив Голова Рахункової палати Валерій Пацкан, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби РП.

Рахункова палата за рік виявила порушень та недоліків майже на 50 млрд грн

"За минулий рік ми перевірили 602 об’єкти. Обсяг перевірених коштів під час аудитів – понад 763 млрд грн. Починаючи з 2010 року – це найбільший показник. Ми підготували і затвердили 77 звітів. Сума порушень, яку встановили наші аудитори у 2019 році, у 2,9 рази перевищує ту, яка була виявлена у 2018 році. Якщо у 2018 році ми встановили 17 млрд грн, то у 2019 – 49,76 млрд грн", – сказав Пацкан.

За його словами, 65% встановлених порушень (понад 32,1 млрд грн) – порушення бюджетного законодавства, майже 30% (14,7 млрд грн) – неефективне управління коштами та їх неефективне використання, ще 6% (майже 3 млрд грн) – порушення та недоліки при адмініструванні дохідної частини державного бюджету.

Крім того, за результатами проведених протягом року контрольних заходів у вигляді аналізів встановлено недоліків, а також недонадходжень до державного бюджету на загальну суму майже 38,8 млрд грн.

Водночас з його слів, з рекомендацій, наданих Рахунковою палатою у 2018 і 2019 роках за результатами аудитів, до кінця 2019 року повністю або частково виконано 75,6%. Попередній показник був на рівні 62%.

Як повідомляв УНН, Рахункова палата виявила порушення при використанні бюджетних коштів Генпрокуратурою.

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