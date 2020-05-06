Рахункова палата за рік виявила порушень та недоліків майже на 50 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Рахункова палата у 2019 році перевірила 602 об’єкти і встановила порушень та недоліків на загальну суму майже 50 млрд грн. Про це повідомив Голова Рахункової палати Валерій Пацкан, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби РП.
"За минулий рік ми перевірили 602 об’єкти. Обсяг перевірених коштів під час аудитів – понад 763 млрд грн. Починаючи з 2010 року – це найбільший показник. Ми підготували і затвердили 77 звітів. Сума порушень, яку встановили наші аудитори у 2019 році, у 2,9 рази перевищує ту, яка була виявлена у 2018 році. Якщо у 2018 році ми встановили 17 млрд грн, то у 2019 – 49,76 млрд грн", – сказав Пацкан.
За його словами, 65% встановлених порушень (понад 32,1 млрд грн) – порушення бюджетного законодавства, майже 30% (14,7 млрд грн) – неефективне управління коштами та їх неефективне використання, ще 6% (майже 3 млрд грн) – порушення та недоліки при адмініструванні дохідної частини державного бюджету.
Крім того, за результатами проведених протягом року контрольних заходів у вигляді аналізів встановлено недоліків, а також недонадходжень до державного бюджету на загальну суму майже 38,8 млрд грн.
Водночас з його слів, з рекомендацій, наданих Рахунковою палатою у 2018 і 2019 роках за результатами аудитів, до кінця 2019 року повністю або частково виконано 75,6%. Попередній показник був на рівні 62%.
Як повідомляв УНН, Рахункова палата виявила порушення при використанні бюджетних коштів Генпрокуратурою.