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Счетная палата за год обнаружила нарушений и недостатков почти на 50 млрд грн

Киев • УНН

 • 17255 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Счетная палата в 2019 году проверила 602 объекта и установила нарушений и недостатков на общую сумму почти 50 млрд грн. Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы СП.

Счетная палата за год обнаружила нарушений и недостатков почти на 50 млрд грн

"За прошлый год мы проверили 602 объектов. Объем проверенных средств во время аудитов - более 763 млрд грн. Начиная с 2010 года - это самый большой показатель. Мы подготовили и утвердили 77 отчетов. Сумма нарушений, которую установили наши аудиторы в 2019 году, в 2,9 раза превышает ту, которая была обнаружена в 2018 году. Если в 2018 году мы установили 17 млрд грн, то в 2019 - 49,76 млрд грн ", - сказал Пацкан.

По его словам, 65% обнаруженных нарушений (более 32,1 млрд грн) - нарушение бюджетного законодательства, почти 30% (14,7 млрд грн) - неэффективное управление средствами и их неэффективное использование, еще 6% (почти 3 млрд грн) - нарушения и недостатки при администрировании доходной части государственного бюджета.

Кроме того, по результатам проведенных в течение года контрольных мероприятий в виде анализов установлено недостатков, а также недопоступлений в государственный бюджет на общую сумму почти 38,8 млрд грн.

В то же время по его словам, из рекомендаций, предоставленных Счетной палатой в 2018 и 2019 годах по результатам аудитов, до конца 2019 года полностью или частично выполнено 75,6%. Предыдущий показатель был на уровне 62%.

Как сообщал УНН, Счетная палата обнаружила нарушения при использовании бюджетных средств Генпрокуратурой.

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