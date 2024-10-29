Рахункова палата виявила неефективне використання Мінкультом понад 500 млн гривень
Київ • УНН
Міністерство культури неефективно використало більше ніж 521 млн грн протягом 2020-2023 років. Аудит показав, що відомство виконало лише 31% запланованих нормативних актів та не досягло поставлених цілей.
Більше ніж пів мільярда гривень протягом 2020-2023 років було використано Міністерством культури та стратегічних комунікацій України безсистемно та неефективно, йдеться у висновках Рахункової палати після аудиту відомства, повідомляє УНН.
Деталі
Міністерство культури та інформаційної політики України (від 13 вересня 2024 року – Міністерство культури та стратегічних комунікацій України) не забезпечило повною мірою формування та реалізацію державної політики у межах своїх повноважень
Зазначається, що впродовж зазначено періоду Мінкультури "безсистемно та неефективно використало на керівництво та управління у сфері культури та інформаційної політики 521,8 млн гривень".
Аудит показав, що міністерство не досягло мети відповідної бюджетної програми, що передбачала:
- забезпечення приналежності громадян України до єдиного культурного простору;
- надання можливості споживання громадянами доступних культурних послуг;
- зменшення обсягу маніпулятивного контенту та фейкових новин, повідомлень і матеріалів.
Розроблено лише 31% нормативно-правових актів, передбачених планами пріоритетних дій уряду та планом роботи міністерства на 2023 рік. Зокрема, так і не було розроблено Стратегію розвитку культури та план заходів з її реалізації, не затверджено окремих нормативних документів, які б визначали перспективи та пріоритетні напрями розвитку у сфері інформаційної безпеки України
Керівництво Мінкультури, за даними Рахункової палати, в 2020-2022 роках не забезпечило безперервного процесу планування, моніторингу та звітування щодо їх реалізації. Звіти про виконання планів роботи за 2020-2022 роки не були затверджені міністром, що свідчить про низьку якість управління загалом.
"Міністерством не створено дієвої системи моніторингу динаміки кількісних і якісних змін у сфері культури та інформаційної політики", - вказується у заяві.
Доповнення
Міністр культури України Микола Точицький заявив, що національний телемарафон "Єдині новини" продовжуватиме мовлення, поки триває війна. Він наголосив на важливості марафону для протидії російській пропаганді.