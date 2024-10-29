Рахункова палата виявила неефективне використання Мінкультом понад 500 млн гривень

$41.400.00
45.840.00
ukenru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 8430 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 21946 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 42035 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 78396 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 64618 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 77711 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93181 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87237 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 176102 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 101052 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.8м/с
46%
Популярнi новини

В Одесі чутно звуки вибухів, місто атакують ворожі БпЛА

11 квітня, 23:22 • 11446 перегляди

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 12138 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 13685 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 21372 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 7088 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 21950 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 176102 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 332537 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 266021 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 376622 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 42040 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 17495 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 22665 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28421 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 49263 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Рахункова палата виявила неефективне використання Мінкультом понад 500 млн гривень

Київ • УНН

 • 11836 перегляди

Міністерство культури неефективно використало більше ніж 521 млн грн протягом 2020-2023 років. Аудит показав, що відомство виконало лише 31% запланованих нормативних актів та не досягло поставлених цілей.

Рахункова палата виявила неефективне використання Мінкультом понад 500 млн гривень

Більше ніж пів мільярда гривень протягом 2020-2023 років було використано Міністерством культури та стратегічних комунікацій України безсистемно та неефективно, йдеться у висновках Рахункової палати після аудиту відомства, повідомляє УНН

 Деталі 

Міністерство культури та інформаційної політики України (від 13 вересня 2024 року – Міністерство культури та стратегічних комунікацій України) не забезпечило повною мірою формування та реалізацію державної політики у межах своїх повноважень

- повідомила Рахункова палата.

Зазначається, що впродовж зазначено періоду Мінкультури "безсистемно та неефективно використало на керівництво та управління у сфері культури та інформаційної політики 521,8 млн гривень". 

 Аудит показав, що міністерство  не досягло мети відповідної бюджетної програми, що передбачала:

  •  забезпечення приналежності громадян України до єдиного культурного простору;
  • надання можливості споживання громадянами доступних культурних послуг;
  • зменшення обсягу маніпулятивного контенту та фейкових новин, повідомлень і матеріалів.

Розроблено лише 31% нормативно-правових актів, передбачених планами пріоритетних дій уряду та планом роботи міністерства на 2023 рік. Зокрема, так і не було розроблено Стратегію розвитку культури та план заходів з її реалізації, не затверджено окремих нормативних документів, які б визначали перспективи та пріоритетні напрями розвитку у сфері інформаційної безпеки України

- йдеться у заяві.

Керівництво Мінкультури, за даними Рахункової палати, в 2020-2022 роках не забезпечило безперервного процесу планування, моніторингу та звітування щодо їх реалізації. Звіти про виконання планів роботи за 2020-2022 роки не були затверджені міністром, що свідчить про низьку якість управління загалом.

"Міністерством не створено дієвої системи моніторингу динаміки кількісних і якісних змін у сфері культури та інформаційної політики", - вказується у заяві. 

Доповнення 

Міністр культури України Микола Точицький заявив, що національний телемарафон "Єдині новини" продовжуватиме мовлення, поки триває війна. Він наголосив на важливості марафону для протидії російській пропаганді.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Політика
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,600.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,593.57