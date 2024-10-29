Счетная палата выявила неэффективное использование Минкультом более 500 млн гривен
Киев • УНН
Министерство культуры неэффективно использовало более 521 млн грн в течение 2020-2023 годов. Аудит показал, что ведомство выполнило лишь 31% запланированных нормативных актов и не достигло поставленных целей.
Более полумиллиарда гривен в течение 2020-2023 годов было использовано Министерством культуры и стратегических коммуникаций Украины бессистемно и неэффективно, говорится в выводах Счетной палаты после аудита ведомства, сообщает УНН.
Детали
Министерство культуры и информационной политики Украины (от 13 сентября 2024 года - Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины) не обеспечило в полной мере формирование и реализацию государственной политики в пределах своих полномочий
Отмечается, что в течение указанного периода Минкультуры "бессистемно и неэффективно использовало на руководство и управление в сфере культуры и информационной политики 521,8 млн гривен".
Аудит показал, что министерство не достигло цели соответствующей бюджетной программы, которая предусматривала:
- обеспечение принадлежности граждан Украины к единому культурному пространству;
- предоставление возможности потребления гражданами доступных культурных услуг;
- уменьшение объема манипулятивного контента и фейковых новостей, сообщений и материалов.
Разработано лишь 31% нормативно-правовых актов, предусмотренных планами приоритетных действий правительства и планом работы министерства на 2023 год. В частности, так и не была разработана Стратегия развития культуры и план мероприятий по ее реализации, не утверждены отдельные нормативные документы, которые бы определяли перспективы и приоритетные направления развития в сфере информационной безопасности Украины
Руководство Минкультуры, по данным Счетной палаты, в 2020-2022 годах не обеспечило непрерывного процесса планирования, мониторинга и отчетности по их реализации. Отчеты о выполнении планов работы за 2020-2022 годы не были утверждены министром, что свидетельствует о низком качестве управления в целом.
"Министерством не создана действенная система мониторинга динамики количественных и качественных изменений в сфере культуры и информационной политики", - указывается в заявлении.
Дополнение
Министр культуры Украины Николай Точицкий заявил, что национальный телемарафон "Единые новости" будет продолжать вещание, пока идет война. Он отметил важность марафона для противодействия российской пропаганде.