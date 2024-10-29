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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Счетная палата выявила неэффективное использование Минкультом более 500 млн гривен

Счетная палата выявила неэффективное использование Минкультом более 500 млн гривен

Киев  •  УНН

10:26 • 4456 просмотра

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Министерство культуры неэффективно использовало более 521 млн грн в течение 2020-2023 годов. Аудит показал, что ведомство выполнило лишь 31% запланированных нормативных актов и не достигло поставленных целей.

Более полумиллиарда гривен в течение 2020-2023 годов было использовано Министерством культуры и стратегических коммуникаций Украины бессистемно и неэффективно, говорится в выводах Счетной палаты после аудита ведомства, сообщает УНН

 Детали 

Министерство культуры и информационной политики Украины (от 13 сентября 2024 года - Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины) не обеспечило в полной мере формирование и реализацию государственной политики в пределах своих полномочий

- сообщила Счетная палата.

Отмечается, что в течение указанного периода Минкультуры "бессистемно и неэффективно использовало на руководство и управление в сфере культуры и информационной политики 521,8 млн гривен". 

 Аудит показал, что министерство  не достигло цели соответствующей бюджетной программы, которая предусматривала:

  •  обеспечение принадлежности граждан Украины к единому культурному пространству;
  • предоставление возможности потребления гражданами доступных культурных услуг;
  • уменьшение объема манипулятивного контента и фейковых новостей, сообщений и материалов.

Разработано лишь 31% нормативно-правовых актов, предусмотренных планами приоритетных действий правительства и планом работы министерства на 2023 год. В частности, так и не была разработана Стратегия развития культуры и план мероприятий по ее реализации, не утверждены отдельные нормативные документы, которые бы определяли перспективы и приоритетные направления развития в сфере информационной безопасности Украины

- говорится в заявлении.

Руководство Минкультуры, по данным Счетной палаты, в 2020-2022 годах не обеспечило непрерывного процесса планирования, мониторинга и отчетности по их реализации. Отчеты о выполнении планов работы за 2020-2022 годы не были утверждены министром, что свидетельствует о низком качестве управления в целом.

"Министерством не создана действенная система мониторинга динамики количественных и качественных изменений в сфере культуры и информационной политики", - указывается в заявлении. 

Дополнение 

Министр культуры Украины Николай Точицкий заявил, что национальный телемарафон "Единые новости" будет продолжать вещание, пока идет война. Он отметил важность марафона для противодействия российской пропаганде.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политика
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