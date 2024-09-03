Ракетний удар рф по Запоріжжю: роботи на місці завершили, двоє поранених у тяжкому стані
Київ • УНН
У Запоріжжі внаслідок російського ракетного удару по готелю загинули жінка та її 8-річний син. 12-річна дочка та 43-річний чоловік отримали важкі поранення і госпіталізовані.
У Запоріжжі рятувальники ліквідували наслідки ворожого ракетного удару, повідомили у ДСНС України у вівторок, пише УНН.
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За даними ДСНС, 2 вересня о 23:03 російські війська завдали удару по спальному району Запоріжжя. "Внаслідок влучання в готель загинули 38-річна жінка та її 8-річний син. 12-річну доньку рятувальники дістали з-під завалів і госпіталізували. Також поранено 43-річного чоловіка", - вказали у відомстві у Telegram.
"Стан чоловіка та дівчинки, які були в зруйнованому російською ракетою готелі, важкий. 12-річна дівчинка має переломи кінцівок, поранення, опіки до 45 відсотків тіла, травматичний шок. Вона в реанімації, лікарі надають усю необхідну допомогу. Чоловік у стані середньої важкості - у хірургії з переломом грудини, осколковим пораненням правого стегна", - повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.
Як вказано, на місці працювали рятувальники, поліція, медики та волонтери. "Аварійно-рятувальні роботи завершені", - повідомили у ДСНС.
Нічний обстріл Запоріжжя: загинули двоє, серед них 8-річний хлопчик03.09.24, 06:57 • 24562 перегляди