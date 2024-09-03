Ракетный удар рф по Запорожью: работы на месте завершили, двое раненых в тяжелом состоянии

В Запорожье спасатели ликвидировали последствия вражеского ракетного удара, сообщили в ГСЧС Украины во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ГСЧС, 2 сентября в 23:03 российские войска нанесли удар по спальному району Запорожья. "В результате попадания в отель погибли 38-летняя женщина и ее 8-летний сын. 12-летнюю дочь спасатели достали из-под завалов и госпитализировали. Также ранен 43-летний мужчина", - указали в ведомстве в Telegram.

"Состояние мужчины и девочки, которые были в разрушенном российской ракетой отеле, тяжелое. 12-летняя девочка имеет переломы конечностей, ранения, ожоги до 45 процентов тела, травматический шок. Она в реанимации, врачи оказывают всю необходимую помощь. Мужчина в состоянии средней тяжести - в хирургии с переломом грудины, осколочным ранением правого бедра", - сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

Как указано, на месте работали спасатели, полиция, медики и волонтеры. "Аварийно-спасательные работы завершены", - сообщили в ГСЧС.

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