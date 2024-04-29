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Ракетний удар по Одесі: кількість постраждалих зросла до 17, щонайменше двоє - у важкому стані

Київ • УНН

 • 47294 перегляди

В Одесі кількість поранених в результаті російського ракетного обстрілу зросла до 17 осіб, причому щонайменше двоє з них перебувають у важкому стані, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації.

В Одесі кіолькість постраждалих у результаті ворожої атаки зросла до 17, щонайменше двоє - у важкому стані. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки зросла до 17 людей. Щонайменше двоє з них у важкому стані. Пораненим надається вся необхідна допомога

 - повідомив Кіпер.

Під час останньої російської атаки на Одесу поранено колишнього голову ЦВК Сергія Ківалова29.04.24, 20:02 • 155291 перегляд

За словами голови ОВА, на місці продовжують працювати екстрені служби.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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