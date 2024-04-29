Ракетний удар по Одесі: кількість постраждалих зросла до 17, щонайменше двоє - у важкому стані
Київ • УНН
В Одесі кількість поранених в результаті російського ракетного обстрілу зросла до 17 осіб, причому щонайменше двоє з них перебувають у важкому стані, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації.
В Одесі кіолькість постраждалих у результаті ворожої атаки зросла до 17, щонайменше двоє - у важкому стані. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки зросла до 17 людей. Щонайменше двоє з них у важкому стані. Пораненим надається вся необхідна допомога
Під час останньої російської атаки на Одесу поранено колишнього голову ЦВК Сергія Ківалова29.04.24, 20:02 • 155291 перегляд
За словами голови ОВА, на місці продовжують працювати екстрені служби.