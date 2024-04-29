Ракетный удар по Одессе: количество пострадавших возросло до 17, по меньшей мере двое - в тяжелом состоянии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
  •  68292 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
  •  110783 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  174184 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  152249 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  185260 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  160114 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  142532 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126785 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  97853 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  85996 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

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В Тбилиси правящая партия Грузии собрала людей в поддержку закона "об иноагентах". Президент Зурабишвили назвала митинг "путинской акцией"

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Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
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26 апреля 2024, 13:52  •  264744 просмотра
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26 апреля 2024, 06:43  •  291650 просмотра

Ракетный удар по Одессе: количество пострадавших возросло до 17, по меньшей мере двое - в тяжелом состоянии

В Одессе количество раненых в результате российского ракетного обстрела возросло до 17 человек, причем по меньшей мере двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава Одесской областной военной администрации.

Война •   •  12674 просмотра
Ракетный удар по Одессе: количество пострадавших возросло до 17, по меньшей мере двое - в тяжелом состоянии

В Тбилиси правящая партия Грузии собрала людей в поддержку закона "об иноагентах". Президент Зурабишвили назвала митинг "путинской акцией"

Правящая партия Грузии устроила митинг в Тбилиси, чтобы продемонстрировать поддержку противоречивого закона об "иностранных агентах", тогда как президент Грузии раскритиковала его как "акцию путина", а оппозиция утверждает, что государственных служащих принуждали к участию в митинге.

Новости Мира •   •  12296 просмотра
В Тбилиси правящая партия Грузии собрала людей в поддержку закона "об иноагентах". Президент Зурабишвили назвала митинг "путинской акцией"

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Во время ракетного обстрела Одессы бывший председатель Центральной избирательной комиссии и народный депутат Сергей Кивалов получил осколочное ранение правого бедра и был госпитализирован с сильным кровотечением.

Война •   •  68292 просмотра
Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Ракетный удар по Одессе: горит "замок Кивалова"

Российский ракетный удар разрушил здание "Замка Кивалова" в Одессе, Украина.

Война •   •  32512 просмотра
Ракетный удар по Одессе: горит "замок Кивалова"

Горячие дебаты и летающая бутылка: комитет парламента Грузии во втором чтении поддержал законопроект об иноагентах

Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии поддержал спорный законопроект об иностранных агентах во втором чтении на фоне жарких дебатов, высылок и протестов с требованием отозвать инициативу, которая может повредить евроатлантической интеграции страны.

Новости Мира •   •  30689 просмотра
Горячие дебаты и летающая бутылка: комитет парламента Грузии во втором чтении поддержал законопроект об иноагентах

Днепропетровщина: россияне атаковали Никопольщину из тяжелой артиллерии и бпла, есть разрушения

Российские оккупанты обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии, выпустив 15 снарядов, и атаковали беспилотниками-камикадзе, вызвав разрушения, но без жертв.

Война •   •  29127 просмотра
Днепропетровщина: россияне атаковали Никопольщину из тяжелой артиллерии и бпла, есть разрушения

Ракетный удар по Одессе: погибли два человека и собака

Два человека и собака погибли, а восемь человек, в том числе 12-летний мальчик, получили ранения в результате российского ракетного обстрела Одессы.

Война •   •  27648 просмотра
Ракетный удар по Одессе: погибли два человека и собака

рф атакует КАБами: в Харькове повреждена многоэтажка

российский авиаудар повредил многоэтажный жилой дом в Харькове, в результате чего одна женщина получила ранения.

Война •   •  26243 просмотра
рф атакует КАБами: в Харькове повреждена многоэтажка

Ракетный удар по Одессе: ранены восемь человек - Кипер

По меньшей мере восемь человек получили ранения в результате российского ракетного обстрела Одессы, который нанес ущерб жилым домам и гражданской инфраструктуре.

Война •   •  25510 просмотра
Ракетный удар по Одессе: ранены восемь человек - Кипер

"Роби своє з Kurator" и "МХП Поруч" - победители конкурса "Відповідальна країна 2.0"

Программа МХП по поддержке военнослужащих, ветеранов и их семей, а также проект по поддержке бизнеса в пищевой отрасли победили в национальном конкурсе социальных инициатив "Відповідальна країна 2. 0".

Общество •   •  25099 просмотра
"Роби своє з Kurator" и "МХП Поруч" - победители конкурса "Відповідальна країна 2.0"