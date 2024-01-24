Ракетний удар по Гірнику: двоє загиблих, та вісім поранених, включаючи підлітка

ukenru
29 березня, 17:57 • 104203 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 123006 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 121402 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 159740 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 135667 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 131018 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 143400 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 145722 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 388126 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172441 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
82 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Обстріл Харкова: 2 загиблих і 27 постраждалих, серед них діти

Обстріл Харкова: 2 загиблих і 27 постраждалих, серед них діти

29 березня, 21:47 • 9142 перегляди
В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

29 березня, 23:22 • 18214 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

02:37 • 15158 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

03:28 • 23820 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 22497 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 237095 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 388127 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 442741 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 451013 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 360358 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 123004 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 131841 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 125964 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 100147 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108797 перегляди
Актуальне
Ракетний удар по Гірнику: двоє загиблих, та вісім поранених, включаючи підлітка

Ракетний удар по Гірнику: двоє загиблих, та вісім поранених, включаючи підлітка

Київ • УНН

 • 27992 перегляди

Внаслідок ракетного обстрілу російськими окупантами міста Гірник Донецької області двоє людей загинули та восьмеро отримали поранення. Серед поранених - 16-річний хлопець у критичному стані.

Російські окупанти завдали ракетного удару по Гірнику, що на Донеччині. Через цю атаку щонайменше 2 людини загинули, та 8 зазнали поранень. Серед травмованих 16-річний юнак. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Щонайменше 2 людини загинули і 8 поранено внаслідок ракетного удару по Гірнику. Серед поранених є 16-річний хлопець, він у вкрай важкому стані.

– написав Філашкін.

Деталі

За уточненням від прокуратури, через влучання по будинку, загинули двоє жінок 66 та 84 років. Ще одну людину надзвичайники витягнули з під завалів живою.

Image

Остаточна кількість постраждалих встановлюється.

Згідно з даними очільника ОВА окупанти атакували місто близько 16 години. Поцілили у житлову забудову. Повідомляється, що пошкоджені 2 багатоповерхівки і 43 приватні будинки на п'ятьох вулицях.

Відповідно до інформації прокуратури, попередньо відомо що окупанти нанесли удар по місту ракетою. Точний вид озброєння наразі встановлюється.

За фактом обстрілу прокуратура розпочала досудове розслідування про порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). У свою чергу Вадим Філашкін закликав мешканців регіону до евакуації.

Черговий цілеспрямований і усвідомлений удар по цивільним, черговий воєнний злочин росіян. Ворог прагне вбити якнайбільше українців. За таких обставин правильний вибір — евакуюватися з Донеччини до більш безпечних регіонів України. Не наражайте себе на смертельну небезпеку! Евакуюйтесь!

- закликав Філашкін.
Image
Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

ВійнаКримінал та НП
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,183.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,839.31