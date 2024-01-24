Ракетний удар по Гірнику: двоє загиблих, та вісім поранених, включаючи підлітка
Київ • УНН
Внаслідок ракетного обстрілу російськими окупантами міста Гірник Донецької області двоє людей загинули та восьмеро отримали поранення. Серед поранених - 16-річний хлопець у критичному стані.
Російські окупанти завдали ракетного удару по Гірнику, що на Донеччині. Через цю атаку щонайменше 2 людини загинули, та 8 зазнали поранень. Серед травмованих 16-річний юнак. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
Щонайменше 2 людини загинули і 8 поранено внаслідок ракетного удару по Гірнику. Серед поранених є 16-річний хлопець, він у вкрай важкому стані.
Деталі
За уточненням від прокуратури, через влучання по будинку, загинули двоє жінок 66 та 84 років. Ще одну людину надзвичайники витягнули з під завалів живою.
Остаточна кількість постраждалих встановлюється.
Згідно з даними очільника ОВА окупанти атакували місто близько 16 години. Поцілили у житлову забудову. Повідомляється, що пошкоджені 2 багатоповерхівки і 43 приватні будинки на п'ятьох вулицях.
Відповідно до інформації прокуратури, попередньо відомо що окупанти нанесли удар по місту ракетою. Точний вид озброєння наразі встановлюється.
За фактом обстрілу прокуратура розпочала досудове розслідування про порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). У свою чергу Вадим Філашкін закликав мешканців регіону до евакуації.
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