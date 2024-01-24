Ракетный удар по Горняку: двое погибших, и восемь раненых, включая подростка

Эксклюзив
Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
  •  37309 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

Эксклюзив
На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
  •  61217 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

Эксклюзив
Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
  •  87350 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
  •  103025 просмотра

ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

Эксклюзив
Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
  •  136314 просмотра

Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

Эксклюзив
Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
  •  155994 просмотра

Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

Эксклюзив
Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
23 январь 2024, 17:17  •  144588 просмотра

Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

Эксклюзив
Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами
23 январь 2024, 15:57  •  142116 просмотра

Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами

Эксклюзив
В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
23 январь 2024, 10:49  •  156264 просмотра

В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

Эксклюзив
Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
23 январь 2024, 08:20  •  157518 просмотра

Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Ракетный удар по Горняку: двое погибших, и восемь раненых, включая подростка

Ракетный удар по Горняку: двое погибших, и восемь раненых, включая подростка

Киев  •  УНН

24 январь 2024, 16:59  •  8392 просмотра

Read in English

В результате ракетного обстрела российскими оккупантами города Горняк Донецкой области два человека погибли и восемь получили ранения. Среди раненых - 16-летний парень в критическом состоянии.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Горняку, что в Донецкой области. Из-за этой атаки по меньшей мере 2 человека погибли, и 8 получили ранения. Среди травмированных 16-летний юноша. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

По меньшей мере 2 человека погибли и 8 ранены в результате ракетного удара по Горняку. Среди раненых есть 16-летний парень, он в крайне тяжелом состоянии.

- написал Филашкин.

Детали

По уточнению от прокуратуры, из-за попадания по дому, погибли две женщины 66 и 84 лет. Еще одного человека чрезвычайники вытащили из под завалов живым.

Image

Окончательное количество пострадавших устанавливается.

Согласно данным главы ОВА оккупанты атаковали город около 16 часов. Попали в жилую застройку. Сообщается, что повреждены 2 многоэтажки и 43 частных дома на пяти улицах.

Согласно информации прокуратуры, предварительно известно, что оккупанты нанесли удар по городу ракетой. Точный вид вооружения пока устанавливается.

По факту обстрела прокуратура начала досудебное расследование о нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). В свою очередь Вадим Филашкин призвал жителей региона к эвакуации.

Очередной целенаправленный и осознанный удар по гражданским, очередное военное преступление россиян. Враг стремится убить как можно больше украинцев. При таких обстоятельствах правильный выбор - эвакуироваться из Донецкой области в более безопасные регионы Украины. Не подвергайте себя смертельной опасности! Эвакуируйтесь!

- призвал Филашкин.
Image
Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
Ракетний удар по Гірнику: двоє загиблих, та вісім поранених, включаючи підлітка
Rocket attack on Hirnyk: two killed and eight wounded, including a teenager
Новости по теме

Ракетный удар по Горняку: двое погибших, и восемь раненых, включая подростка

В результате ракетного обстрела российскими оккупантами города Горняк Донецкой области два человека погибли и восемь получили ранения. Среди раненых - 16-летний парень в критическом состоянии.

Война •   •  8392 просмотра
Ракетный удар по Горняку: двое погибших, и восемь раненых, включая подростка

россия стирает все украинское: в ПАСЕ состоялись слушания по уничтожению национальной идентичности во время войны

Член постоянной делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук заявила, что в ПАСЕ обсудили дальнейшие шаги на пути к сохранению культурного наследия и идентичности во время войны.

Политика •   •  9915 просмотра
россия стирает все украинское: в ПАСЕ состоялись слушания по уничтожению национальной идентичности во время войны

Чиновник "Киевавтодор" нанес ущерб бюджету на более 600 тыс гривен

Руководителя структурного подразделения "Киевавтодора" подозревают в злоупотреблении служебным положением, что привело к потере государственным бюджетом 600 тыс. грн. Это произошло из-за завышения стоимости подрядного проекта транспортной развязки в Оболонском районе Киева.

Криминал и ЧП •   •  8673 просмотра
Чиновник "Киевавтодор" нанес ущерб бюджету на более 600 тыс гривен

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

По мнению эксперта, в Украине так построено законодательство, что всегда можно найти лазейку, чтобы сознательное злоупотребление расценили просто как техническую ошибку, которая будет стоить предприятию "бешеных денег".

Экономика •   •  37309 просмотра
Эксклюзив
Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

После рекордной жары в Колумбии вспыхнул ряд лесных пожаров: 582 муниципалитета страны в состоянии красной тревоги

Из-за рекордной жары, вызванной явлением Эль-Ниньо, Колумбия борется с 21 активным лесным пожаром. Около 900 населенных пунктов по всей Колумбии находятся в зоне риска, а 582 муниципалитета объявлены в состоянии красной тревоги.

Новости Мира •   •  9572 просмотра
После рекордной жары в Колумбии вспыхнул ряд лесных пожаров: 582 муниципалитета страны в состоянии красной тревоги

"Тем, кто подарил стране 2023 год и дарит каждый день 24-го": украинцы определили лучшие марку и почтовый блок прошлого года

Марка, посвященная погибшим защитникам Украины, под названием "Вечная память", была признана лучшей маркой прошлого года. Кроме того, наибольшей популярностью среди украинцев пользовался почтовый блок с изображением украинских колядок в Киево-Печерской лавре.

Общество •   •  14601 просмотра
"Тем, кто подарил стране 2023 год и дарит каждый день 24-го": украинцы определили лучшие марку и почтовый блок прошлого года

Херсон под российским обстрелом: в городе раздаются взрывы

российские оккупационные войска обстреливают Херсон. Несколько взрывов прогремели в Днепровском районе города

Война •   •  13499 просмотра
Херсон под российским обстрелом: в городе раздаются взрывы

Некачественное проектирование: в КГГА назвали предварительные причины деформации тоннеля "синей ветки" метро

Деформация тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" в Киеве была вызвана некачественным проектированием и строительными работами, согласно предварительным выводам.

Общество •   •  12000 просмотра
Некачественное проектирование: в КГГА назвали предварительные причины деформации тоннеля "синей ветки" метро

Сотрудничество с Holtec поможет Украине экспортировать ядерные технологии - Президент "Энергоатома"

НАЭК "Энергоатом" создает в Украине хаб ядерных технологий, который будет производить оборудование для малых модульных реакторов и сможет экспортировать эти технологии на международный рынок. Этот шаг будет способствовать послевоенному восстановлению Украины и повышению конкурентоспособности украинской ядерной отрасли.

Экономика •   •  11156 просмотра
Сотрудничество с Holtec поможет Украине экспортировать ядерные технологии - Президент "Энергоатома"

Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных: ГУР о катастрофе российского Ил-76

В ГУР добавили, что посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной и в любом случае должна обсуждаться обеими сторонами, ведь в противном случае это подвергает опасности весь процесс обмена.

Война •   •  13781 просмотра
Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных: ГУР о катастрофе российского Ил-76