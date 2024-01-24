Ракетный удар по Горняку: двое погибших, и восемь раненых, включая подростка

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Горняку, что в Донецкой области. Из-за этой атаки по меньшей мере 2 человека погибли, и 8 получили ранения. Среди травмированных 16-летний юноша. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

По меньшей мере 2 человека погибли и 8 ранены в результате ракетного удара по Горняку. Среди раненых есть 16-летний парень, он в крайне тяжелом состоянии. - написал Филашкин.

Детали

По уточнению от прокуратуры, из-за попадания по дому, погибли две женщины 66 и 84 лет. Еще одного человека чрезвычайники вытащили из под завалов живым.

Окончательное количество пострадавших устанавливается.

Согласно данным главы ОВА оккупанты атаковали город около 16 часов. Попали в жилую застройку. Сообщается, что повреждены 2 многоэтажки и 43 частных дома на пяти улицах.

Согласно информации прокуратуры, предварительно известно, что оккупанты нанесли удар по городу ракетой. Точный вид вооружения пока устанавливается.

По факту обстрела прокуратура начала досудебное расследование о нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). В свою очередь Вадим Филашкин призвал жителей региона к эвакуации.