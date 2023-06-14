Ракетний удар рф по Кривому Рогу: кількість загиблих зросла до 12, ліквідація наслідків атаки продовжується
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу збільшилась до 12, ліквідація наслідків ворожої атаки продовжується. Про це повідомив голова військової адміністрації міста Кривий Ріг Олександр Вілкул, пише УНН.
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"Сьогодні у нашому місті День жалоби за загиблими внаслідок вчорашнього терористичного ракетного удару. На жаль, жертв уже 12 - вночі від отриманих опіків, несумісних із життям, помер 67-річний чоловік. Вічна пам'ять загиблим.
Роботи з ліквідації наслідків удару продовжуються. Постраждалим надається необхідна допомога, працюють усі служби, 40 бригад комунальників", - написав він.
Доповнення
Вілкул додав, що сьогодні, о 12.00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі АТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" (Інгулецький район). Як зазначається, виробничий вибух контролюється.
Нагадаємо
Внаслідок ворожої ракетної атаки на Одесу три людини загинули, ще десять отримали поранення.