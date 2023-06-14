Ракетный удар рф по Кривому Рогу: количество погибших возросло до 12, ликвидация последствий атаки продолжается

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"Сегодня в нашем городе День траура по погибшим в результате вчерашнего террористического ракетного удара. К сожалению, жертв уже 12 - ночью от полученных ожогов, несовместимых с жизнью, умер 67-летний мужчина. Вечная память погибшим.

Работы по ликвидации последствий удара продолжаются. Пострадавшим оказывается необходимая помощь, работают все службы, 40 бригад коммунальщиков", - написал он.

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Вилкул добавил, что сегодня, в 12.00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере АО "Южный горно-обогатительный комбинат" (Ингулецкий район). Как отмечается, производственный взрыв контролируется.

Напомним

В результате вражеской ракетной атаки на Одессу три человека погибли, еще десять получили ранения.