Ракетный удар рф по Кривому Рогу: количество погибших возросло до 12, ликвидация последствий атаки продолжается
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Количество погибших в результате ракетного удара по Кривому Рогу увеличилось до 12, ликвидация последствий вражеской атаки продолжается. Об этом сообщил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул, пишет УНН.
Цитата
"Сегодня в нашем городе День траура по погибшим в результате вчерашнего террористического ракетного удара. К сожалению, жертв уже 12 - ночью от полученных ожогов, несовместимых с жизнью, умер 67-летний мужчина. Вечная память погибшим.
Работы по ликвидации последствий удара продолжаются. Пострадавшим оказывается необходимая помощь, работают все службы, 40 бригад коммунальщиков", - написал он.
Дополнение
Вилкул добавил, что сегодня, в 12.00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере АО "Южный горно-обогатительный комбинат" (Ингулецкий район). Как отмечается, производственный взрыв контролируется.
Напомним
В результате вражеской ракетной атаки на Одессу три человека погибли, еще десять получили ранения.