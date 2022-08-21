Ракетний удар по Вознесенську: кількість поранених зросла до 14
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Внаслідок ракетного удару російських військових по Вознесенську Миколаївської області дістало поранення 14 людей, серед них троє дітей. Про це в Telegram повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує УНН.
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"Відомо, що поранення отримали 14 людей, серед яких троє дітей. Наразі в лікарняних закладах перебувають троє дорослих та двоє дітей", – написав Кім.
Нагадаємо
Вчора, 20 серпня, приблизно о 11:30 російські військові завдали ракетний удар по п’ятиповерховому житловому будинку у Вознесенську Миколаївської області.
За інформацією ОК "Південь", вдарили ракетою типу "Калібр". У п'ятиповерхівці пошкоджено конструктивні елементи з першого по п'ятий поверх, обрушено балкони, вибито шибки та вікна. Також пошкоджено приблизно п'ять одноповерхових будинків.