Ракетний удар по Вознесенську: кількість поранених зросла до 14

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"Відомо, що поранення отримали 14 людей, серед яких троє дітей. Наразі в лікарняних закладах перебувають троє дорослих та двоє дітей", – написав Кім.

Нагадаємо

Вчора, 20 серпня, приблизно о 11:30 російські військові завдали ракетний удар по п’ятиповерховому житловому будинку у Вознесенську Миколаївської області.

За інформацією ОК "Південь", вдарили ракетою типу "Калібр". У п'ятиповерхівці пошкоджено конструктивні елементи з першого по п'ятий поверх, обрушено балкони, вибито шибки та вікна. Також пошкоджено приблизно п'ять одноповерхових будинків.