Ракетный удар по Вознесенску: количество раненых выросло до 14

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"Известно, что ранения получили 14 человек, среди которых трое детей. Сейчас в больничных учреждениях находятся трое взрослых и двое детей", – написал Ким.

Напомним

Вчера, 20 августа, примерно в 11:30 российские военные нанесли ракетный удар по пятиэтажному жилому дому в Вознесенске Николаевской области.

По информации ОК "Юг", ударили ракетой типа "Калибр". В пятиэтажке повреждены конструктивные элементы с первого по пятый этаж, обрушены балконы, выбиты стекла и окна. Также повреждено около пяти одноэтажных домов.