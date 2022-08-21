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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ракетный удар по Вознесенску: количество раненых выросло до 14

Киев • УНН

 • 164034 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. В результате ракетного удара российских военных по Вознесенску Николаевской области получили ранения 14 человек, среди них трое детей. Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует УНН.

Ракетный удар по Вознесенску: количество раненых выросло до 14

Цитата

"Известно, что ранения получили 14 человек, среди которых трое детей. Сейчас в больничных учреждениях находятся трое взрослых и двое детей", – написал Ким.

Напомним

Вчера, 20 августа, примерно в 11:30 российские военные нанесли ракетный удар по пятиэтажному жилому дому в Вознесенске Николаевской области.

По информации ОК "Юг", ударили ракетой типа "Калибр". В пятиэтажке повреждены конструктивные элементы с первого по пятый этаж, обрушены балконы, выбиты стекла и окна. Также повреждено около пяти одноэтажных домов.

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