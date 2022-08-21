Ракетный удар по Вознесенску: количество раненых выросло до 14
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В результате ракетного удара российских военных по Вознесенску Николаевской области получили ранения 14 человек, среди них трое детей. Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует УНН.
Цитата
"Известно, что ранения получили 14 человек, среди которых трое детей. Сейчас в больничных учреждениях находятся трое взрослых и двое детей", – написал Ким.
Напомним
Вчера, 20 августа, примерно в 11:30 российские военные нанесли ракетный удар по пятиэтажному жилому дому в Вознесенске Николаевской области.
По информации ОК "Юг", ударили ракетой типа "Калибр". В пятиэтажке повреждены конструктивные элементы с первого по пятый этаж, обрушены балконы, выбиты стекла и окна. Также повреждено около пяти одноэтажных домов.