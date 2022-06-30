Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: під завалами знайшли 22 фрагменти тіл
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. На місці ракетного удару російських військ по території ТЦ «Амстор» в Кременчуці Полтавської області виявили вже 22 фрагменти тіл. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.
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"Кременчук. Станом на 15:30, на місці проведення аварійно-рятувальних робіт на території ТЦ «Амстор», додатково виявлено 5 фрагментів тіл. Всього з початку робіт виявлено 22 фрагменти тіл", - йдеться у повідомленні ДСНС у Telegram.
Доповнення
27 червня рашисти завдали ракетного удару по торговельному центру Кременчука на Полтавщині, де перебувало понад тисячу цивільних. Наразі відомо про понад 20 загиблих.