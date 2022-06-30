Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге: под завалами нашли 22 фрагмента тел
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. На месте ракетного удара российских войск по территории ТЦ «Амстор» в Кременчуге Полтавской области обнаружили уже 22 фрагмента тел. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
Цитата
"Кременчуг. По состоянию на 15:30, на месте проведения аварийно-спасательных работ на территории ТЦ «Амстор», дополнительно обнаружено 5 фрагментов тел. Всего с начала работ обнаружено 22 фрагмента тел", - говорится в сообщении ГСЧС в Telegram.
Дополнение
27 июня рашисты нанесли ракетный удар по торговому центру Кременчуга в Полтавской области, где находилось более тысячи гражданских. На данный момент известно о более 20 погибших.