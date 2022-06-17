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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 19509 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 63050 перегляди

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Ракетний удар по російському буксиру "Василій Бех": показали відео

Ракетний удар по російському буксиру "Василій Бех": показали відео

Київ • УНН

 • 397025 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Одеська міська рада показала відео ракетного удару по буксиру чорноморського флоту рф "Василій Бех", який віз російських військових до острова Зміїний та мав на борту ЗРК "ТОР", передає УНН.

Деталі

На відео зафіксовано момент, коли Військово-морські сили ЗСУ вдарили ракетами Harpoon по російському  буксиру "Василій Бех".

Доповнення

Сьогодні стало відомо, що Військово-морські сили ЗСУ вдарили ракетами Harpoon по буксиру чорноморського флоту рф "Василій Бех", який віз російських військових до острова Зміїний та мав на борту ЗРК "ТОР".

За попередніми даними, внаслідок ракетного удару було уражено 70% екіпажу, доля решти – невідома.

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