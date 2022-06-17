Ракетний удар по російському буксиру "Василій Бех": показали відео

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На відео зафіксовано момент, коли Військово-морські сили ЗСУ вдарили ракетами Harpoon по російському буксиру "Василій Бех".

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Сьогодні стало відомо, що Військово-морські сили ЗСУ вдарили ракетами Harpoon по буксиру чорноморського флоту рф "Василій Бех", який віз російських військових до острова Зміїний та мав на борту ЗРК "ТОР".

За попередніми даними, внаслідок ракетного удару було уражено 70% екіпажу, доля решти – невідома.