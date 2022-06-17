Ракетный удар по российскому буксиру "Василий Бех": показали видео
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Одесский городской совет показал видео ракетного удара по буксиру черноморского флота рф "Василий Бех", который вез российских военных к острову Змеиный и имел на борту ЗРК "ТОР", передает УНН.
Детали
На видео зафиксирован момент, когда Военно-морские силы ВСУ ударили ракетами Harpoon по российскому буксиру "Василий Бех".
Дополнение
Сегодня стало известно, что Военно-морские силы ВСУ ударили ракетами Harpoon по буксиру черноморского флота рф "Василий Бех", который вез российских военных к острову Змеиный и имел на борту ЗРК "ТОР".
По предварительным данным, в результате ракетного удара было поражено 70% экипажа, судьба остальных – неизвестна.