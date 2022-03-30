Ракетний удар по Миколаївській ОДА: кількість загиблих зросла до 15
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Внаслідок ракетного удару російських окупантів по Миколаївській облдержадміністрації загинуло щонайменше 15 людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДСНС.
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Станом на 12:30 30 березня під час пошуково-рятувальних робіт на будівлі Миколаївської ОДА з-під завалів дістали тіла 14 загиблих. Одна людина померла в реанімаційному відділенні лікарні.
До робіт залучено 63 рятувальники та 12 одиниць техніки ДСНС.
Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо
29 березня приблизно о 8:45 російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаївській облдержадміністрації, внаслідок чого було зруйновано центральну секцію дев’ятиповерхової будівлі.