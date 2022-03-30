Ракетный удар по Николаевской ОГА: количество погибших возросло до 15
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В результате ракетного удара российских оккупантов по Николаевской облгосадминистрации погибло по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
По состоянию на 12:30 30 марта во время поисково-спасательных работ на здании Николаевской ОГА из-под завалов достали тела 14 погибших. Один человек скончался в реанимационном отделении больницы.
К работам привлечены 63 спасателя и 12 единиц техники ГСЧС.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
Напомним
29 марта примерно в 8:45 российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаевской облгосадминистрации, в результате чего была разрушена центральная секция девятиэтажного здания.