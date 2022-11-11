Ракетний удар по Миколаєву: кількість жертв зросла до шести
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Кількість загиблих внаслідок російського удару по житловій п'ятиповерхівці у Миколаєві зросла до шести. Про це в Telegram повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, передає УНН.
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“Станом на 10:00 від удару по житловому будинку загинуло шестеро людей”, – написав Сєнкевич.
Нагадаємо
Вночі 11 листопада російські війська завдали ракетного удару по п'ятиповерховому житловому будинку в Миколаєві. Раніше повідомляли про п'ятьох загиблих.