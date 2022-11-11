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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 77905 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 90408 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 125558 перегляди

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31 березня, 15:02 • 154496 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 200537 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 210155 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

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Ракетний удар по Миколаєву: кількість жертв зросла до шести

Ракетний удар по Миколаєву: кількість жертв зросла до шести

Київ • УНН

 • 208914 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Кількість загиблих внаслідок російського удару по житловій п'ятиповерхівці у Миколаєві зросла до шести. Про це в Telegram повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, передає УНН.

Цитата

“Станом на 10:00 від удару по житловому будинку загинуло шестеро людей”, – написав Сєнкевич.

Нагадаємо

Вночі 11 листопада російські війська завдали ракетного удару по п'ятиповерховому житловому будинку в Миколаєві. Раніше повідомляли про п'ятьох загиблих.

Українські Національні Новини

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