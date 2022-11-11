Жертвами удару по багатоповерхівці у Миколаєві стали вже 5 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Внаслідок удару російських військ по житловій багатоповерхівці у Миколаєві відомо уже про п'ятьох загиблих, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у п'ятницю, 11 листопада, у Telegram, пише УНН.
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"5 вже", - оновив Кім інформацію щодо загиблих у п'ятиповерхівці.
Нагадаємо
У ніч на 11 листопада внаслідок ворожого обстрілу сталося попадання в 5-поверховий житловий будинок у Миколаєві. Раніше було відомо про 4 загиблих.