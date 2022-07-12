Ракетний удар по Часовому Яру: кількість загиблих зросла до 38

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"Вилучено з-під завалів тіла 38 загиблих осіб, з них 1 дитина (хлопчик близько 9 років), врятовано з-під завалів 9 осіб, проведено розчищення та розбір понад 400 тонн зруйнованих елементів будинку. Роботи тривають", – ідеться у повідомленні.

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