Ввечері 9 липня російські війська вдарили з "Ураганів" по п'ятиповерхівці у Часовому Яру на Донеччині.
Ракетний удар по Часовому Яру: кількість загиблих зросла до 38
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Часовому Яру на Донеччині загинуло щонайменше 38 людей. Про це повідомила пресслужба МВС, інформує УНН.
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"Вилучено з-під завалів тіла 38 загиблих осіб, з них 1 дитина (хлопчик близько 9 років), врятовано з-під завалів 9 осіб, проведено розчищення та розбір понад 400 тонн зруйнованих елементів будинку. Роботи тривають", – ідеться у повідомленні.
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