Вечером 9 июля российские войска ударили из "Ураганов" по пятиэтажке в Часовом Яру Донецкой области.
Ракетный удар по Часовому Яру: количество погибших возросло до 38
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. В результате ракетного удара по жилому дому в Часовом Яру Донецкой области погибли по меньшей мере 38 человек. Об этом сообщила пресс-служба МВД, информирует УНН.
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"Извлечено из-под завалов тела 38 погибших, из них 1 ребенок (мальчик около 9 лет), спасены из-под завалов 9 человек, произведена расчистка и разбор более 400 тонн разрушенных элементов дома. Работы продолжаются", – говорится в сообщении.
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