Ракетный удар по Часовому Яру: количество погибших возросло до 38

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"Извлечено из-под завалов тела 38 погибших, из них 1 ребенок (мальчик около 9 лет), спасены из-под завалов 9 человек, произведена расчистка и разбор более 400 тонн разрушенных элементов дома. Работы продолжаются", – говорится в сообщении.

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