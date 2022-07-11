Ракетний удар по Часовому Яру: кількість загиблих зросла до 31 особи
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Часовому Яру на Донеччині загинула 31 особа. Про це повідомила речник ГУ ДСНС України в Донецькій області Вероніка Бахал в ефірі одного українського телеканалу, передає УНН.
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“Станом на зараз (17:05 – ред.) рятувальниками виявлено та вилучено з-під завалів 31 загиблу людину. Врятовано 9 осіб…”, - сказала Бахал.
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За її словами, є інформація, що під завалами ще можуть перебувати люди, у тому числі одна дитина.
"Розбір завалів може ще тривати 1-2 дні, складність у тому, що намагаємося врятувати максимальну кількість людей, дуже багато конструкцій будинку, це все відбувається дуже акуратно…", - розповіла Бахал.
Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомляв, що працівники ДСНС розібрали 65% завалів.
"Прибрали 170 тонн зруйнованих частин будинку. Роботи продовжуються", - повідомив Тимошенко.
Доповнення
Увечері 9 липня російські окупанти вдарили з "Ураганів" по п'ятиповерхівці у Часовому Яру Донецької області. Повідомляли, що щонайменше 30 людей перебувають під завалами.