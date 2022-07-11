Ракетний удар по Часовому Яру: кількість загиблих зросла до 31 особи

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“Станом на зараз (17:05 – ред.) рятувальниками виявлено та вилучено з-під завалів 31 загиблу людину. Врятовано 9 осіб…”, - сказала Бахал.

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За її словами, є інформація, що під завалами ще можуть перебувати люди, у тому числі одна дитина.

"Розбір завалів може ще тривати 1-2 дні, складність у тому, що намагаємося врятувати максимальну кількість людей, дуже багато конструкцій будинку, це все відбувається дуже акуратно…", - розповіла Бахал.

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомляв, що працівники ДСНС розібрали 65% завалів.

"Прибрали 170 тонн зруйнованих частин будинку. Роботи продовжуються", - повідомив Тимошенко.

Доповнення

Увечері 9 липня російські окупанти вдарили з "Ураганів" по п'ятиповерхівці у Часовому Яру Донецької області. Повідомляли, що щонайменше 30 людей перебувають під завалами.