Ракетный удар по Часовому Яру: количество погибших возросло до 31 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. В результате ракетного удара по жилому дому в Часовом Яру в Донецкой области погиб 31 человек. Об этом сообщила представитель ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области Вероника Бахал в эфире одного украинского телеканала, передает УНН.
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"По состоянию на сейчас ( 17:05 – ред.) спасателями обнаружено и извлечено из-под завалов 31 погибший человек. Спасено 9 человек…", - сказала Бахал.
Детали
По ее словам, есть информация, что под завалами еще могут находиться люди, в том числе один ребёнок.
"Разбор завалов может еще длиться 1-2 дня, сложность в том что пытаемся спасти максимальное количество людей, очень много конструкций дома, это все происходит очень аккуратно…", - рассказала Бахал.
Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщал, что работники ГСЧС разобрали 65% завалов.
"Убрали 170 тонн разрушенных частей дома. Работы продолжаются", - сообщил Тимошенко.
Дополнение
Вечером 9 июля российские оккупанты ударили из "Ураганов" по пятиэтажке в Часовом Яру Донецкой области. Сообщали, что по меньшей мере 30 человек находятся под завалами.