Ракетний удар по Часовому Яру: кількість загиблих зросла до 26
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Часовому Яру на Донеччині загинуло щонайменше 26 людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані ДСНС України.
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"Станом на 14:30 з-під завалів врятовано ще одного чоловіка. Всього з початку робіт на місці події: виявлено та вилучено з-під завалів 26 загиблих осіб, врятовано 9 осіб", - йдеться у повідомленні.
Роботи тривають.
Доповнення
Ввечері 9 липня російські окупанти вдарили з "Ураганів" по п'ятиповерхівці у Часовому Яру на Донеччині.