Ракетний удар по Часовому Яру: кількість загиблих зросла до 26

Цитата

"Станом на 14:30 з-під завалів врятовано ще одного чоловіка. Всього з початку робіт на місці події: виявлено та вилучено з-під завалів 26 загиблих осіб, врятовано 9 осіб", - йдеться у повідомленні.

Роботи тривають.

Доповнення

Ввечері 9 липня російські окупанти вдарили з "Ураганів" по п'ятиповерхівці у Часовому Яру на Донеччині.