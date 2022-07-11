Ракетный удар по Часовому Яру: количество погибших возросло до 26
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. В результате ракетного удара по жилому дому в Часовом Яру в Донецкой области погибли по меньшей мере 26 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
Цитата
"По состоянию на 14:30 из-под завалов спасен еще один мужчина. Всего с начала работ на месте происшествия: обнаружено и изъято из-под завалов 26 погибших, спасены 9 человек", - говорится в сообщении.
Работы продолжаются.
Дополнение
Вечером 9 июля российские оккупанты ударили из "Ураганов" по пятиэтажке в Часовом Яру Донецкой области.