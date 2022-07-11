Ракетный удар по Часовому Яру: количество погибших возросло до 26

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"По состоянию на 14:30 из-под завалов спасен еще один мужчина. Всего с начала работ на месте происшествия: обнаружено и изъято из-под завалов 26 погибших, спасены 9 человек", - говорится в сообщении.

Работы продолжаются.

Дополнение

Вечером 9 июля российские оккупанты ударили из "Ураганов" по пятиэтажке в Часовом Яру Донецкой области.