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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 17319 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Ракетний удар по Часовому Яру: кількість загиблих зросла до 15

Ракетний удар по Часовому Яру: кількість загиблих зросла до 15

Київ • УНН

 • 168345 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Часовому Яру на Донеччині загинуло щонайменше 15 людей, постраждало – п'ятеро. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані ДСНС.

Цитата

"Станом на 13.00 10 липня внаслідок ракетного удару в п’ятиповерховому житловому будинку у м. Часів Яр загинуло 15 осіб та постраждало 5 осіб", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Ввечері 9 липня російські окупанти вдарили з "Ураганів" по п'ятиповерхівці у Часовому Яру на Донеччині. Повідомляли, що щонайменше 30 людей перебувають під завалами.

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