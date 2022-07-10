Ракетний удар по Часовому Яру: кількість загиблих зросла до 15
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Часовому Яру на Донеччині загинуло щонайменше 15 людей, постраждало – п'ятеро. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані ДСНС.
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"Станом на 13.00 10 липня внаслідок ракетного удару в п’ятиповерховому житловому будинку у м. Часів Яр загинуло 15 осіб та постраждало 5 осіб", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Ввечері 9 липня російські окупанти вдарили з "Ураганів" по п'ятиповерхівці у Часовому Яру на Донеччині. Повідомляли, що щонайменше 30 людей перебувають під завалами.