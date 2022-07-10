Ракетный удар по Часовому Яру: количество погибших возросло до 15
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. В результате ракетного удара по жилому дому в Часовом Яру Донецкой области погибли по меньшей мере 15 человек, пострадали – пятеро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ГСЧС.
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"По состоянию на 13.00 10 июля в результате ракетного удара в пятиэтажном жилом доме в г. Часов Яр погибло 15 человек и пострадало 5 человек", – говорится в сообщении.
Напомним
Вечером 9 июля российские оккупанты ударили из "Ураганов" по пятиэтажке в Часовом Яру Донецкой области. Сообщали, что по меньшей мере 30 человек находятся под завалами.