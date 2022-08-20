Ракетний обстріл росіянами Вознесенська - розпочато провадження

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"За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Деталі

За попередньою інформацією, дванадцять людей поранено, серед них троє дітей. Двоє дітей у важкому стані.

Пошкоджено 2 під'їзди будинку, а також розташовані поряд приватні будинки, транспортні засоби.

Додамо

Російські окупанти сьогодні обстріляли місто Вознесенськ у Миколаївській області.

Станом на 13:30 кількість постраждалих становила 9 осіб.