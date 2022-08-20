Ракетный обстрел россиянами Вознесенска - начато производство
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. По данным следствия, днем 20 августа военные страны-агрессора, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, нанесли ракетный удар по городу Вознесенск Николаевской области. Вражеская ракета попала в пятиэтажный жилой дом, передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
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"При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - сообщили в Офисе Генпрокурора.
Детали
По предварительной информации, двенадцать человек ранены, среди них трое детей. Двое детей в тяжелом состоянии.
Повреждены 2 подъезда дома, а также расположенные рядом частные дома, транспортные средства.
Добавим
Российские оккупанты сегодня обстреляли город Вознесенск в Николаевской области.
По состоянию на 13:30 количество пострадавших составляло 9 человек.