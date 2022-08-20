Ракетний обстріл гуртожитку у Харкові: рятувальники вилучили тіла ще трьох загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Рятувальники знайщли тіла ще трьох загиблих внаслідок ракетного удару окупантів по гуртожитку у Харкові. Про це повідомляє Харківська міська рада, пише УНН.
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“На місці обстрілу гуртожитку по вулиці Ахієзерів рятівники сьогодні знайшли ще три тіла загиблих. Один чоловік, інші тіла в такому стані, що потребують вивчення експерта”, – йдеться в повідомленні.
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Таким чином кількість загиблих від російського ракетного удару по гуртожитку сягнула вже 18 осіб.
Працівники ДСНС продовжують пошукові роботи на місці трагедії.
Нагадаємо
17 серпня приблизно о 21:00 російська ракета влучила у житловий триповерховий будинок у Салтівському районі Харкова.
Орім того, російські окупанти зранку 18 серпня влучили у приміщення гуртожитку, що в Слобідському районі Харкова.