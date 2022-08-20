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Ракетный обстрел общежития в Харькове: спасатели изъяли тела еще троих погибших

Киев • УНН

 • 110946 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Спасатели обнаружили тела еще троих погибших в результате ракетного удара оккупантов по общежитию в Харькове. Об этом сообщает Харьковский городской совет, пишет УНН.

Ракетный обстрел общежития в Харькове: спасатели изъяли тела еще троих погибших

Цитата

“На месте обстрела общежития по улице Ахиезеров спасатели сегодня обнаружили еще три тела погибших. Один мужчина, другие тела в таком состоянии, что требуют изучения эксперта”, – говорится в сообщении.

Детали

Таким образом, число погибших от российского ракетного удара по общежитию достигло уже 18 человек.
Работники ГСЧС продолжают поисковые работы на месте трагедии.

Напомним

17 августа примерно в 21:00 российская ракета попала в жилой трехэтажный дом в Салтовском районе Харькова.

Кроме того, российские оккупанты утром 18 августа попали в помещение общежития, что в Слободском районе Харькова.

Украинские Национальные Новости

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