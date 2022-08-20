Ракетный обстрел общежития в Харькове: спасатели изъяли тела еще троих погибших

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“На месте обстрела общежития по улице Ахиезеров спасатели сегодня обнаружили еще три тела погибших. Один мужчина, другие тела в таком состоянии, что требуют изучения эксперта”, – говорится в сообщении.

Детали

Таким образом, число погибших от российского ракетного удара по общежитию достигло уже 18 человек.

Работники ГСЧС продолжают поисковые работы на месте трагедии.

Напомним

17 августа примерно в 21:00 российская ракета попала в жилой трехэтажный дом в Салтовском районе Харькова.

Кроме того, российские оккупанты утром 18 августа попали в помещение общежития, что в Слободском районе Харькова.