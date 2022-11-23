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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 31551 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Ракетні удари рашистів: у Харкові доведеться перезапустити опалення

Ракетні удари рашистів: у Харкові доведеться перезапустити опалення

Київ • УНН

 • 616572 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Харкові докладають зусиль для того, аби за ніч відновити енергопостачання. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов і додав, що "доведеться перезапустити опалення", передає УНН.

Деталі

За словами Терехова, "ми зараз докладаємо всіх зусиль, щоб за цю ніч відновити енергопостачання".

"Наші комунальні служби, наші енергетики працюватимуть цілодобово для того, щоб відновити енергопостачання міста Харкова. Спочатку критична інфраструктура, потім – житлові будинки. Нам доведеться перезапустити опалення", - написав міський голова.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В ОП сподіваються, що ранком міста почнуть поступово отримувати електроенергію

Нагадаємо

росія 23 листопада завдала новий масований ракетний удар. Президент України Володимир Зеленський доручив послу в ООН звернутися із запитом щодо невідкладного скликання РБ ООН після сьогоднішніх російських ракетних обстрілів.

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