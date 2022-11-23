Ракетні удари рашистів: у Харкові доведеться перезапустити опалення

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За словами Терехова, "ми зараз докладаємо всіх зусиль, щоб за цю ніч відновити енергопостачання".

"Наші комунальні служби, наші енергетики працюватимуть цілодобово для того, щоб відновити енергопостачання міста Харкова. Спочатку критична інфраструктура, потім – житлові будинки. Нам доведеться перезапустити опалення", - написав міський голова.

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Нагадаємо

росія 23 листопада завдала новий масований ракетний удар. Президент України Володимир Зеленський доручив послу в ООН звернутися із запитом щодо невідкладного скликання РБ ООН після сьогоднішніх російських ракетних обстрілів.