Ракетные удары рашистов: в Харькове придется перезапустить отопление

Детали

По словам Терехова, "мы сейчас прилагаем все усилия, чтобы за эту ночь возобновить энергоснабжение".

"Наши коммунальные службы, наши энергетики будут работать круглосуточно для того, чтобы возобновить энергоснабжение города Харькова. Сначала критическая инфраструктура, потом – жилые дома. Нам придется перезапустить отопление", - написал мэр.

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Напомним

Россия 23 ноября нанесла новый массированный ракетный удар. Президент Украины Владимир Зеленский поручил послу в ООН обратиться с запросом относительно безотлагательного созыва СБ ООН после сегодняшних российских ракетных обстрелов.