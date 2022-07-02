Ракетні удари по Одещині: жоден житель багатоповерхівки не вийшов за сигналом тривоги - Єнін
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня УНН. Жоден житель багатоповерхівки в Сергіївці на Одещині не вийшов за сигналом повітряної тривоги у ніч, коли по цьому району російські військові випустили ракети. Про це в ефірі телемарафону повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, передає УНН.
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«У селі Сергіївка працює відповідна сигналізація, і сигнал повітряної тривоги було подано приблизно за 8-10 хвилин до прильоту крилатої ракети. На жаль, жодна особа із 9-поверхівки не вийшла за сигналом тривоги. Наразі відомо про 21 загиблого та 37 осіб, які звернулися за медичною допомогою», – повідомив Єнін.
Нагадаємо
1 липня росіяни вдарили по житловому будинку у селищі Сергіївка на Одещині протикорабельною крилатою ракетою.