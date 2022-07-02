Ракетные удары по Одесщине: ни один житель многоэтажки не вышел по сигналу тревоги - Енин
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля УНН. Ни один житель многоэтажки в Сергеевке в Одесской области не вышел по сигналу воздушной тревоги в ночь, когда по этому району российские военные выпустили ракеты. Об этом в эфире телемарафона сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает УНН.
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«В селе Сергеевка работает ответная сигнализация, и сигнал воздушной тревоги был подан примерно за 8-10 минут до прилета крылатой ракеты. К сожалению, ни один человек из 9-этажки не вышел по сигналу тревоги. Сейчас известно о 21 погибшем и 37 людях, обратившихся за медицинской помощью», – сообщил Енин.
Напомним
1 июля россияне ударили по жилому дому в поселке Сергеевка в Одесской области противокорабельной крылатой ракетой.