Ракетна атака на Київ: є влучання в об’єкт інфраструктури - КМВА

Цитата

"Ракетна атака на Київ. Попередня інформація. Є влучання в об’єкт інфраструктури", - повідомивли у КМВА.

Деталі

На місці вже працюють всі необхідні служби.

Дані уточнюються.

Доповнення

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив про ракетну атаку на об'єкти критичної інфраструктури у Києві.