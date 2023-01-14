Ракетна атака на Київ: є влучання в об’єкт інфраструктури - КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. У результаті ракетної атаки на Київ, попередньо, є влучання в об’єкт інфраструктури. Про це повідомили в КМВА, пише УНН.
Цитата
"Ракетна атака на Київ. Попередня інформація. Є влучання в об’єкт інфраструктури", - повідомивли у КМВА.
Деталі
На місці вже працюють всі необхідні служби.
Дані уточнюються.
Доповнення
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив про ракетну атаку на об'єкти критичної інфраструктури у Києві.