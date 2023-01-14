Ракетная атака на Киев: есть попадание в объект инфраструктуры - КГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. В результате ракетной атаки на Киев, предварительно, есть попадание в объект инфраструктуры. Об этом сообщили в КГВА, пишет УНН.
Цитата
"Ракетная атака на Киев. Предварительная информация. Есть попадание в объект инфраструктуры", - сообщили в КГВА.
Детали
На месте уже работают все необходимые службы.
Данные уточняются.
Дополнение
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил о ракетной атаке на объекты критической инфраструктуры в Киеве.