Ракетная атака на Киев: есть попадание в объект инфраструктуры - КГВА

Цитата

"Ракетная атака на Киев. Предварительная информация. Есть попадание в объект инфраструктуры", - сообщили в КГВА.

Детали

На месте уже работают все необходимые службы.

Данные уточняются.

Дополнение

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил о ракетной атаке на объекты критической инфраструктуры в Киеве.