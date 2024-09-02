Ракетна атака на Дніпро: є загиблий та троє постраждалих
Київ • УНН
Ворожі війська завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Ворог обстріляв житлові будинки міста.
У Дніпрі росіяни вбили одну людину та поранили ще трьох. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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За останньою інформацією, під час ворожої ракетної атаки на загинула одна людина, ще троє осіб отримали поранення.
Нагадаємо
Раніше голова Дніпропетровської ОВА поінформував, що агресор обстріляв житлові будинки міста.
Окупанти обстріляли житлові будинки у Дніпрі02.09.24, 22:57 • 24328 переглядiв