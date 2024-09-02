Ракетная атака на Днепр: есть погибший и трое пострадавших

В Днепре россияне убили одного человека и ранили еще троих. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По последней информации, во время вражеской ракетной атаки на погиб один человек, еще три человека получили ранения.

Напомним

Ранее глава Днепропетровской ОГА проинформировал, что агрессор обстрелял жилые дома города.

Окупанти обстріляли житлові будинки у Дніпрі