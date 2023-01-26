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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Ракети в повітряному просторі України - голови ОВА

Київ • УНН

 • 1025090 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Ворожі ракети залетіли на територію України, уже у повітряному просторі. Про це повідомили голови Миколаївської ОВА Віталій Кім та Хмельницької ОВА Сергій Гамалій у Telegram, пише УНН.

Ракети в повітряному просторі України - голови ОВА

Цитата

"Ракети залетіли на територію України. Мінімум 2 на північний захід через Миколаївську область", - написав Кім.

"Ракети в повітряному просторі України! Пройдіть в укриття!" - додав Гамалій.

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Начальник Одеської ОВА Максим Марченко зазначив, що російські окупанти готуються завдати масований ракетний удар по Україні із застосуванням авіації та кораблів.

Начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що ворог здійснив пуск крилатих ракет, і закликав людей бути в укриттях.

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