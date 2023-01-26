Ракети в повітряному просторі України - голови ОВА

Цитата

"Ракети залетіли на територію України. Мінімум 2 на північний захід через Миколаївську область", - написав Кім.

"Ракети в повітряному просторі України! Пройдіть в укриття!" - додав Гамалій.

Раніше

Начальник Одеської ОВА Максим Марченко зазначив, що російські окупанти готуються завдати масований ракетний удар по Україні із застосуванням авіації та кораблів.

Начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що ворог здійснив пуск крилатих ракет, і закликав людей бути в укриттях.