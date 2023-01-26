Ракеты в воздушном пространстве Украины - главы ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Вражеские ракеты залетели на территорию Украины, уже в воздушном пространстве. Об этом сообщили главы Николаевской ОВА Виталий Ким и Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий в Telegram, пишет УНН.
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"Ракеты залетели на территорию Украины. Минимум 2 на северо-запад через Николаевскую область", - написал Ким.
"Ракеты в воздушном пространстве Украины! Пройдите в укрытие!" - добавил Гамалий.
Ранее
Начальник Одесской ОВА Максим Марченко отметил, что российские оккупанты готовятся нанести массированный ракетный удар по Украине с применением авиации и кораблей.
Начальник Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что враг произвел пуск крылатых ракет, и призвал людей быть в укрытиях.