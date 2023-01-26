Ракеты в воздушном пространстве Украины - главы ОВА

Цитата

"Ракеты залетели на территорию Украины. Минимум 2 на северо-запад через Николаевскую область", - написал Ким.

"Ракеты в воздушном пространстве Украины! Пройдите в укрытие!" - добавил Гамалий.

Ранее

Начальник Одесской ОВА Максим Марченко отметил, что российские оккупанты готовятся нанести массированный ракетный удар по Украине с применением авиации и кораблей.

Начальник Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что враг произвел пуск крылатых ракет, и призвал людей быть в укрытиях.