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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ракеты в воздушном пространстве Украины - главы ОВА

Киев • УНН

 • 1025090 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Вражеские ракеты залетели на территорию Украины, уже в воздушном пространстве. Об этом сообщили главы Николаевской ОВА Виталий Ким и Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий в Telegram, пишет УНН.

Ракеты в воздушном пространстве Украины - главы ОВА

Цитата

"Ракеты залетели на территорию Украины. Минимум 2 на северо-запад через Николаевскую область", - написал Ким.

"Ракеты в воздушном пространстве Украины! Пройдите в укрытие!" - добавил Гамалий.

Ранее

Начальник Одесской ОВА Максим Марченко отметил, что российские оккупанты готовятся нанести массированный ракетный удар по Украине с применением авиации и кораблей.

Начальник Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что враг произвел пуск крылатых ракет, и призвал людей быть в укрытиях.

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