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Ракета, що впала у Бєлгороді, прилетіла з Росії – CIT

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Ракета, що прилетіла в околиці Бєлгорода в ніч на 1 квітня, була випущена з території Росії. Такого висновку дійшли розслідувачі Conflict Intelligence Team, пише УНН.

Ракета, що впала у Бєлгороді, прилетіла з Росії – CIT

Деталі

Так, вчора один з бєлгородських телеграм-каналів опублікував кадри з відеореєстратора, де видно попадання невідомого боєприпасу, як повідомляється, в районі Нікольського на південь від Бєлгорода. Раніше в російських ЗМІ та соціальних мережах стверджували, що туди потрапила українська ракета. За словами розслідувачів, це сталося вже після передбачуваного "нальоту" українських вертольотів на об'єкти в околицях Бєлгорода.

"Нам вдалося геолоціювати місце зйомки в момент влучання ракети. Виявилося, що відеореєстратор знімає в південно-східному напрямку, а ракета прилітає зліва, тобто зі Сходу або Північного Сходу, а значить - з території Росії", — пишуть в CIT.

Згідно з їхніми спостереженнями, розміри вирви змушують припустити, що боєприпас був крилатою або балістичною ракетою. За співвідношенням її розмірів і стовпів поруч це може бути крилата ракета 9М728 ОТРК "Іскандер-М", проте розслідувачі не впевнені в цьому впізнанні.

"Так чи інакше, нам невідомо про використання українською стороною крилатих ракет у цьому конфлікті, а українська балістична ракета прилетіла б з боку українських позицій, тобто із заходу чи південного заходу. Крім того, за словами Бєлгородського губернатора Гладкова, ще одне схоже попадання мало місце в той же час неподалік від Ясних Зір Бєлгородської області. Враховуючи, що Ясні Зорі знаходяться приблизно у напрямку польоту ракети від Нікольського, цілком можливо, що це попадання відноситься до того ж інциденту", - вважають розслідувачі.

У CIT не можуть однозначно стверджувати, чи став причиною інциденту збій, який викликав сходження ракети з курсу, або помилка наведення.

Зазначається, що з урахуванням того що ця подія майже не висвітлювалася в російських федеральних ЗМІ, навмисна Російська провокація із запуском ракети по російській території з метою звинуватити Україну видається малоймовірною.

"Так чи інакше, на відміну від атаки на нафтобазу (і, можливо, деякі інші об'єкти), ми готові виключити причетність України до цього інциденту", - повідомили аналітики.

Раніше

У Бєлгороді напередодні вранці горіла нафтобаза. Російська сторона заявляла, що нібито удар завдали з українських військових вертольотів.

У Міністерстві оборони України заявили, що Україна не підтверджує і не спростовує причетність до пожежі на нафтобазі в російському Бєлгороді.

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