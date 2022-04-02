Ракета, упавшая в Белгороде, прилетела из России – CIT

Детали

Так, вчера один из белгородских телеграм-каналов опубликовал кадры с видеорегистратора, где видно попадание неизвестного боеприпаса, как сообщается, в районе Никольского к югу от Белгорода. Ранее в российских СМИ и социальных сетях утверждали, что туда попала украинская ракета. По словам расследователей, это произошло уже после предполагаемого "налета" украинских вертолетов на объекты в окрестностях Белгорода.

"Нам удалось геолоцировать место съемки в момент попадания ракеты. Оказалось, что видеорегистратор снимает в юго-восточном направлении, а ракета прилетает слева, то есть с востока или северо-востока, а значит — с территории России", - пишут в CIT.

Согласно их наблюдениям, размеры воронки заставляют предположить, что оставивший ее боеприпас был крылатой или баллистической ракетой. По соотношению ее размеров и столбов рядом это может быть крылатая ракета 9М728 ОТРК "Искандер-М", однако расследователи не уверены в этом опознании.

“Так или иначе, нам неизвестно об использовании украинской стороной крылатых ракет в этом конфликте, а украинская баллистическая ракета прилетела бы со стороны украинских позиций, то есть с запада или юго-запада. Кроме того, по словам белгородского губернатора Гладкова, еще одно похожее попадание имело место в то же время неподалеку от Ясных Зорь Белгородской области. Учитывая, что Ясные Зори находятся примерно по направлению полета ракеты от Никольского, вполне возможно, что это попадание относится к тому же инциденту", - считают расследователи.

В CIT не могут однозначно утверждать, стал ли причиной инцидента сбой, который вызвал сход ракеты с курса, или ошибка наведения.

Отмечается, что с учетом того что это событие почти не освещалось в российских федеральных СМИ, намеренная российская провокация с запуском ракеты по российской территории с целью обвинить Украину представляется маловероятной.

"Так или иначе, в отличие от атаки на нефтебазу (и, возможно, некоторые другие объекты), мы готовы исключить причастность Украины к этому инциденту", - сообщили аналитики.

Ранее

В Белгороде накануне утром горела нефтебаза. Российская сторона заявляла, что якобы удар нанесли с украинских военных вертолетов.

В Министерстве обороны Украины заявили, что Украина не подтверждает и не опровергает причастность к пожару на нефтебазе в российском Белгороде.