Радники Байдена розробляють плани переобрання президента на вибори 2024 — The Wall Street Journal
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Радники президента США Джо Байдена розпочали опрацювання питань проведення його передвиборчої кампанії, якщо чинний глава американської адміністрації ухвалить рішення балотуватися на другий термін.
Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає УНН.
Деталі
Як зауважує видання, команда пана Байдена почала проводити попередні обговорення щодо структури кампанії та того, хто міг би зайняти ключові ролі, а також місця розташування штаб-квартири. Серед можливостей — Філадельфія, де кампанія 2020 року була заснована до пандемії Covid-19, і рідне місто президента Вілмінгтон, штат Делавер.
Президент попередньо озвучив про можливе переобрання під час нещодавніх поїздок до штатів Аризона та Мічиган, де він зосередився на своїх законодавчих перемогах за останні два роки, зусиллях щодо стимулювання внутрішнього виробництва та економічному покращенні після пандемії.
Радники Байдена, які відмовилися обговорювати деталі потенційної кампанії, сказали, що було б нерозумно не планувати, оскільки пан Байден думає балотуватися на новий термін.
Пан Байден остаточного рішення ще не прийняв і порадиться з членами родини під час канікул.
Наразі офіційно свою кандидатуру висунув експрезидент США Дональд Трамп.
Нагадаємо
Згідно з новим опитуванням, близько 70% американців вважають, що президенту США Джо Байдену не слід балотуватися на другий термін у 2024 році.