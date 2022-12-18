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Советники Байдена разрабатывают планы переизбрания президента на выборы 2024 года - The Wall Street Journal

Советники Байдена разрабатывают планы переизбрания президента на выборы 2024 года - The Wall Street Journal

Киев • УНН

 • 685639 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Советники президента США Джо Байдена приступили к разработке вопросов проведения его предвыборной кампании, если действующий глава американской администрации примет решение баллотироваться на второй срок.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

Как отмечает издание, команда Байдена начала проводить предварительные обсуждения по структуре кампании и того, кто мог бы занять ключевые роли, а также места расположения штаб-квартиры. Среди возможностей — Филадельфия, где кампания 2020 года была основана в пандемии Covid-19, и родной город президента Уилмингтона, штат Делавер.

Президент предварительно озвучил возможное переизбрание во время недавних поездок в штаты Аризона и Мичиган, где он сосредоточился на своих законодательных победах за последние два года, усилиях по стимулированию внутреннего производства и экономическому улучшению после пандемии.

Советники Байдена, отказавшиеся обсуждать детали потенциальной кампании, сказали, что было бы глупо не планировать, поскольку господин Байден думает баллотироваться на новый срок.

Господин Байден окончательное решение еще не принял и посоветуется с членами семьи во время каникул.

Пока официально свою кандидатуру выдвинул экс-президент США Дональд Трамп.

Напомним

Согласно новому опросу, около 70% американцев считают, что президенту США Джо Байдену не следует баллотироваться на второй срок в 2024 году.

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